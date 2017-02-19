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17:06, 19 февраля 2017 101
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МЧС вновь предупредило рязанцев об усилении ветра

МЧС вновь предупредило рязанцев об усилении ветра

Региональное МЧС предупредило рязанцев об усилении ветра. Пресс-служба ведомства выпустила второе метеопредупреждение за день.

Вечером в воскресенье, 19 февраля, и днем в понедельник, 20 февраля, в Рязанской области ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

Ранее в воскресенье МЧС уже предупреждало об ухудшении погоды.


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