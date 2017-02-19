МЧС вновь предупредило рязанцев об усилении ветра

Региональное МЧС предупредило рязанцев об усилении ветра.
Вечером в воскресенье, 19 февраля, и днем в понедельник, 20 февраля, в Рязанской области ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду.
Ранее в воскресенье МЧС уже
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Региональное МЧС предупредило рязанцев об усилении ветра.
Вечером в воскресенье, 19 февраля, и днем в понедельник, 20 февраля, в Рязанской области ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду.
Ранее в воскресенье МЧС уже
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Если вкратце, на смену единому нормативу пришли несколько.