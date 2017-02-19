Организаторы «Оскара» сэкономят на подарках для номинантов

Организаторы вручения кинопремии «Оскар» сэкономят на подарках для номинантов. В этом году подарочная корзина будет стоить меньше 200 тысяч долларов, хотя год назад ее стоимость составляла около 232 тысяч рублей, передает «
Спонсоры дарят специальные наборы всем 25 номинантам в актерских категориях и категории за режиссуру. В них входят оплаченные путешествия, приглашения на дорогостоящие косметические процедуры и такие экзотические подарки, как туалетная бумага ручной работы, вибратор за 250 долларов или купон на подтяжку груди за 1900 долларов.
В 2016 году спонсорам нужно было предоставить товаров и услуг минимум на четыре тысячи долларов, чтобы их бренд попал в подарочную корзину. Кроме этого, они платили фиксированный взнос за право сделать подарок актерам и актрисам.
Отмечается, что в компаниях считают лучшей рекламой подарки знаменитостям под именем своего бренда.