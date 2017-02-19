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13:13, 19 февраля 2017 202
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Организаторы «Оскара» сэкономят на подарках для номинантов

Организаторы «Оскара» сэкономят на подарках для номинантов

Организаторы вручения кинопремии «Оскар» сэкономят на подарках для номинантов. В этом году подарочная корзина будет стоить меньше 200 тысяч долларов, хотя год назад ее стоимость составляла около 232 тысяч рублей, передает «Интерфакс».

Спонсоры дарят специальные наборы всем 25 номинантам в актерских категориях и категории за режиссуру. В них входят оплаченные путешествия, приглашения на дорогостоящие косметические процедуры и такие экзотические подарки, как туалетная бумага ручной работы, вибратор за 250 долларов или купон на подтяжку груди за 1900 долларов.

В 2016 году спонсорам нужно было предоставить товаров и услуг минимум на четыре тысячи долларов, чтобы их бренд попал в подарочную корзину. Кроме этого, они платили фиксированный взнос за право сделать подарок актерам и актрисам.

Отмечается, что в компаниях считают лучшей рекламой подарки знаменитостям под именем своего бренда.


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