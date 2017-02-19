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8:31, 19 февраля 2017 255
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Очевидцы сняли горевшую под Рязанью фуру. Видео

Очевидцы сняли горевшую под Рязанью фуру. Видео

Очевидцы сняли на видео горевшую под Рязанью фуру. Ролик опубликовали в «Подслушано у водителей в Рязани» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что автомобиль загорелся на 201 километре М-5 «Урал». На место выезжали шесть спасателей и два пожарных автомобиля.


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1 неделя назад
В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

Если вкратце, на смену единому нормативу пришли несколько.

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