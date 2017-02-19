Очевидцы сняли горевшую под Рязанью фуру. Видео

Очевидцы сняли на видео горевшую под Рязанью фуру. Ролик опубликовали в «
Ранее сообщалось, что автомобиль
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Очевидцы сняли на видео горевшую под Рязанью фуру. Ролик опубликовали в «
Ранее сообщалось, что автомобиль
© RZN.info
|
← предыдущая новостьРоссийские биатлонисты сами спели гимн из-за ошибки организаторов ЧМ
|
cледующая новость →Рязанцев предупредили об усилении ветра
Если вкратце, на смену единому нормативу пришли несколько.