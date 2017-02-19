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12:56, 19 февраля 2017 213
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На Сицилии загорелся паром-гостиница с сочинской Олимпиады

На Сицилии загорелся паром-гостиница с сочинской Олимпиады

Фото: Pixabay.com

В порту итальянского города Палермо загорелся паром Snav Toscana. В 2014 году он выполнял функции гостиницы на зимней Олимпиаде в Сочи, передает «РИА Новости».

Возгорание произошло в воскресенье утром, когда паром был в миле от берега. На борту судна находились 113 пассажиров и 75 членов экипажа.

В результате пожара никто не пострадал. Представитель береговой охраны Никола Бененати отметил, что благодаря оперативным действиям спасателей эвакуация пассажиров не понадобилась.

Отмечается, что паром Snav Toscana выполнял регулярные рейсы из Неаполя в Палермо.


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