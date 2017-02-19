На Сицилии загорелся паром-гостиница с сочинской Олимпиады

В порту итальянского города Палермо загорелся паром Snav Toscana. В 2014 году он выполнял функции гостиницы на зимней Олимпиаде в Сочи, передает «
Возгорание произошло в воскресенье утром, когда паром был в миле от берега. На борту судна находились 113 пассажиров и 75 членов экипажа.
В результате пожара никто не пострадал. Представитель береговой охраны Никола Бененати отметил, что благодаря оперативным действиям спасателей эвакуация пассажиров не понадобилась.
Отмечается, что паром Snav Toscana выполнял регулярные рейсы из Неаполя в Палермо.