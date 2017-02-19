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19:55, 19 февраля 2017 690
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Минобороны начало испытывать новую военную технику в Арктике. Видео

Минобороны начало испытывать новую военную технику в Арктике. Видео

Минобороны совместно с представителями оборонно-промышленного комплекса начало испытания российской военной техники. Видео об испытаниях опубликовал телеканал «Звезда».

Протяженность испытательного пути составляет две тысячи километров — от якутского поселка Тикси до острова Котельный (Новосибирские острова) по льду моря Лаптевых, прибрежной и береговой зонам.

Свои боевые качества в экстремальных условиях, при температуре свыше 60 градусов мороза и ветре в 35 метров в секунду, показывают армейские снегоходы, двухзвенные гусеничные транспортеры, специальные транспортные средства на шинах сверхнизкого давления на базе вездеходов «Трэкол», которые были доработаны по требованию военного ведомства.

В экспедиции также участвуют модернизированные двухзвенные транспортеры семейства ДТ-10ПМ и ДТ-30ПМ, адаптированные под арктические условия, быстровозводимые палатки, устройства для определения толщины льда, опреснители воды и медицинская техника.

Фото Минобороны России


© RZN.info

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