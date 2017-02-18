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11:23, 18 февраля 2017 135
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Житель Иркутской области вынес из огня двух маленьких девочек

Житель Иркутской области вынес из огня двух маленьких девочек

В пятницу, 17 февраля, в Иркутском районе горел частный дом. Местный житель Петр Лукомский спас из огня двух маленьких девочек, сообщили на сайте телеканала «РЕН ТВ».

Пожар начался около 17:00, когда мамы детей не было дома — женщина вышла по делам. Лукомский увидел дым из окна и, выломав дверь, вытащил из горящего здания пятилетнюю и шестилетнюю девочек.

Пострадавшие получили легкое отравление угарным газом и были госпитализированы, сейчас их жизни ничего не угрожает.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электрического обогревателя.


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