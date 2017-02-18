В Приднестровье в учебном автомате нашли записку с войны в Афганистане. Это произошло на зачете по знанию материальной части оружия и основ стрельбы у местных милиционеров, передает
Записку нашли в прикладе старого учебного автомата Калашникова, в котором застрял пенал. Чтобы его вытащить, приклад разобрали и обнаружили плотно скрученный листок бумаги.
«Командиру подразделения. Район Шинданды — 110 духов. Каньон — Хана. Пишу открытым текстом — мы в окружении, больше держаться нет сил, духи все наседают. Тот, кто найдет этот автомат, должен передать секретные сведения в Генштаб СССР. Командир роты подполковник Яковенко. Зам. командира роты капитан Жозлотин.
Пока неизвестно, удалось ли ее авторам выбраться из окружения. МВД Приднестровья направило запрос в Российский Союз ветеранов Афганистана и приднестровскую Ассоциацию ветеранов войны в Афганистане, чтобы узнать судьбу офицеров.