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18:00, 18 февраля 2017 721
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В Приднестровье в учебном автомате нашли записку с войны в Афганистане

В Приднестровье в учебном автомате нашли записку с войны в Афганистане

Фото: Pixabay.com

В Приднестровье в учебном автомате нашли записку с войны в Афганистане. Это произошло на зачете по знанию материальной части оружия и основ стрельбы у местных милиционеров, передает ТАСС.

Записку нашли в прикладе старого учебного автомата Калашникова, в котором застрял пенал. Чтобы его вытащить, приклад разобрали и обнаружили плотно скрученный листок бумаги.

«Командиру подразделения. Район Шинданды — 110 духов. Каньон — Хана. Пишу открытым текстом — мы в окружении, больше держаться нет сил, духи все наседают. Тот, кто найдет этот автомат, должен передать секретные сведения в Генштаб СССР. Командир роты подполковник Яковенко. Зам. командира роты капитан Жозлотин. 23.06.1983 год. 16:00», — написано на листке.

Пока неизвестно, удалось ли ее авторам выбраться из окружения. МВД Приднестровья направило запрос в Российский Союз ветеранов Афганистана и приднестровскую Ассоциацию ветеранов войны в Афганистане, чтобы узнать судьбу офицеров.


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