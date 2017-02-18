В праздники изменится расписание нескольких рязанских экспрессов

В праздничные выходные, 23-26 февраля, изменится порядок курсирования нескольких рязанских электричек. Информацию об этом разместили на
В частности, отправляющиеся по пятницам в 17:23 и 18:40 экспрессы Москва Казанская — Рязань-2 отправятся 22 февраля, но не будут курсировать с 23 по 26 февраля.
Отправляющийся по воскресеньям в 17:24 экспресс Рязань-2 — Москва Казанская отправится 26 февраля, но также не будет курсировать с 23 по 25 февраля.
Кроме того, отправляющийся по пятницам в 19:00 экспресс Москва Казанская — Голутвин отправится 22 февраля, но не будет курсировать с 23 по 26 февраля, а отправляющийся в 18:40 во все дни, кроме пятницы, экспресс этого же направления не будет курсировать только 22 февраля.
Сообщается, что в праздничные дни также изменится и стоимость проезда на электричках.
Подробнее с изменениями расписания и цен можно ознакомиться на сайте ЦППК.