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11:09, 18 февраля 2017 142
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Сломанные очки Джона Леннона оценили в четыре тысячи долларов

Сломанные очки Джона Леннона оценили в четыре тысячи долларов

Солнцезащитные очки одного из основателей британской музыкальной группы The Beatles Джона Леннона выставили на аукцион в Англии. Лот оценили в 3,5 тысячи фунтов (4,5 тысячи долларов), передает ТАСС.

Известно, что в 70-х годах Леннон, разговаривая по телефону в доме своего дяди в Лондоне, так сильно разозлился, что наступил на очки и выбросил их. Но его дядя достал их из мусора и починил.

«Да, у мальчика был еще тот характер, но я подумал, что это все равно что выбрасывать деньги на ветер», — написал он в письме, которое также достанется тому, кто купит очки.

Фото с Кинопоиска


© RZN.info

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