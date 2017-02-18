Сломанные очки Джона Леннона оценили в четыре тысячи долларов

Солнцезащитные очки одного из основателей британской музыкальной группы The Beatles Джона Леннона выставили на аукцион в Англии. Лот оценили в 3,5 тысячи фунтов (4,5 тысячи долларов), передает
Известно, что в 70-х годах Леннон, разговаривая по телефону в доме своего дяди в Лондоне, так сильно разозлился, что наступил на очки и выбросил их. Но его дядя достал их из мусора и починил.
«Да, у мальчика был еще тот характер, но я подумал, что это все равно что выбрасывать деньги на ветер», — написал он в письме, которое также достанется тому, кто купит очки.
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