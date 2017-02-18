Рязанцев пригласили на дегустацию молочных продуктов

Рязанцев пригласили на дегустацию товаров местных производителей, которая состоится во вторник, 21 февраля, в ТЦ «Атрон-сити». Информацию опубликовали на
На выставке представят молоко и молочную продукцию шести предприятия Рязанской области:
- ООО «Тырновский молочный завод»;
- ООО «Тумский молочный завод»;
- ООО «МИРАБО ИНВЕСТ»;
- ОАО «Кораблинский молочный завод»;
- ООО «Вакинское Агро»;
- Фермер Романцов Виктор Федорович.
Все желающие смогут продегустировать и оценить продукцию, а также принять участие в анкетировании, выразив свое мнение о ее качестве и вкусовых свойствах.