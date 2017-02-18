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8:32, 18 февраля 2017 521
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Рязанцев пригласили на дегустацию молочных продуктов

Рязанцев пригласили на дегустацию молочных продуктов

Рязанцев пригласили на дегустацию товаров местных производителей, которая состоится во вторник, 21 февраля, в ТЦ «Атрон-сити». Информацию опубликовали на сайте горадминистрации.

На выставке представят молоко и молочную продукцию шести предприятия Рязанской области:

  • ООО «Тырновский молочный завод»;
  • ООО «Тумский молочный завод»;
  • ООО «МИРАБО ИНВЕСТ»;
  • ОАО «Кораблинский молочный завод»;
  • ООО «Вакинское Агро»;
  • Фермер Романцов Виктор Федорович.

Все желающие смогут продегустировать и оценить продукцию, а также принять участие в анкетировании, выразив свое мнение о ее качестве и вкусовых свойствах.


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