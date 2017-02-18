«Роснефть» предложила поддержать рязанский нефтезавод за счет подорожания бензина

«Роснефть» предложила поддержать свои нефтеперерабатывающие заводы, в том числе и рязанский, за счет других нефтяников, потребителей бензина или «Транснефти» и РЖД. Основные преференции главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил для НПЗ в семи регионах России, где находятся девять заводов компании, а также хабаровский завод Независимой нефтегазовой компании, передает
«Роснефть» предлагает ввести специальные налоговые льготы для отдельной категории НПЗ, которые поставляют на внутренний рынок не меньше 0,5 миллиона тонн бензина и дизеля класса «Евро-5» в год.
Субсидировать предприятия, по мнению компании, можно за счет введения акциза на нефть. При этом ее заводы должны получать налоговые вычеты. А чтобы компенсировать выпадающие доходы дорожных фондов, «Роснефть» предлагает дополнительно повысить акцизы на бензин и дизельное топливо для всех НПЗ.
По словам аналитиков, «себестоимость производства бензина и дизеля для нефтяников вырастет дважды — на размер акциза на нефть и из-за роста акцизов на бензин и дизель. Если ФАС разрешит переложить эту нагрузку в цены для потребителя, для нефтяных компаний ничего не изменится, но вырастут цены на бензин, а рентабельность предприятий „Роснефти“ за счет вычетов сильно улучшится».
Отмечается, что ФАС не поддерживает предложения «Роснефти»: налоговые условия должны быть равными для всех компаний. Однако точной информации по данному факту пока нет. «Представители Минэкономразвития и „Роснефти“ отказались от комментариев. Минфин поручение не получал, сказал его представитель», — говорится в сообщении.