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15:46, 18 февраля 2017 1 553
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На Урале напали на инкассатора и отобрали у него миллион рублей

На Урале напали на инкассатора и отобрали у него миллион рублей

Фото: Pixabay.com

На Урале напали на инкассатора и отобрали у него миллион рублей. Инцидент произошел в пятницу, 17 февраля, в Нижнем Тагиле, передает «РИА Новости».

О нападении в полицию сообщил сам 26-летний инкассатор. По его словам, он с коллегами находился на предприятии, где они забирали деньги. По одним данным, против него применили электрошокер, по другим — тяжелый предмет. Это случилось, когда инкассаторы выходили из здания.

Мужчина потерял сознание. Когда он пришел в себя, обнаружил, что у него похитили сумку, в которой находилось более миллиона рублей.

По факту нападения возбудили уголовное дело по статье «грабеж, совершенный с применением насилия».


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