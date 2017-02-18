На Урале напали на инкассатора и отобрали у него миллион рублей. Инцидент произошел в пятницу, 17 февраля, в Нижнем Тагиле, передает «
О нападении в полицию сообщил сам 26-летний инкассатор. По его словам, он с коллегами находился на предприятии, где они забирали деньги. По одним данным, против него применили электрошокер, по другим — тяжелый предмет. Это случилось, когда инкассаторы выходили из здания.
Мужчина потерял сознание. Когда он пришел в себя, обнаружил, что у него похитили сумку, в которой находилось более миллиона рублей.
По факту нападения возбудили уголовное дело по статье «грабеж, совершенный с применением насилия».