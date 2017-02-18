На китайском автовокзале начал работать первый робот-полицейский

На автовокзале в Китае начал свою работу первый робот-полицейский. Об этом со ссылкой на агентство China News Service передает «
Известно, что робот вышел в свою первую смену на вокзале для скоростных поездов города Чжэнчжоу. Там он ведет патрулирование и наблюдение в зале ожидания.
Среди его функций — сканирование и распознавание лиц пассажиров. При этом робот выполняет свои обязанности без помощи человека.
«В течение недели он будет работать в тестовом режиме, после чего заступит на дежурство на постоянной основе в ночное время», — говорится в сообщении.
Фото Xinhua/Zhang Tao