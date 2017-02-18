Экологический киноклуб покажет рязанцам фильм о мусоре

Во вторник, 28 февраля, в рязанском экологическом киноклубе покажут фильм 2012 года «Мусор».
Картина построена в форме глобального разговора между Джереми Айронсом и жителями нашей планеты — от Исландии до Индонезии. Среди собеседников — ученые, политики и простые люди, чье здоровье и образ жизни пострадали от проблемы загрязнения окружающей среды отходами. Фильм показывает, что опасности можно избежать с помощью развития долгосрочных проектов, которые помогут создать больше рабочих мест в области переработки отходов.
После показа присутствующие смогут обсудить переработку мусора с людьми, которые занимаются вопросом его раздельного сбора. Вход свободный.
Напомним, ранее экологический киноклуб