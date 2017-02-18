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10:34, 18 февраля 2017 125
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Экологический киноклуб покажет рязанцам фильм о мусоре

Экологический киноклуб покажет рязанцам фильм о мусоре

Во вторник, 28 февраля, в рязанском экологическом киноклубе покажут фильм 2012 года «Мусор».

Картина построена в форме глобального разговора между Джереми Айронсом и жителями нашей планеты — от Исландии до Индонезии. Среди собеседников — ученые, политики и простые люди, чье здоровье и образ жизни пострадали от проблемы загрязнения окружающей среды отходами. Фильм показывает, что опасности можно избежать с помощью развития долгосрочных проектов, которые помогут создать больше рабочих мест в области переработки отходов.

После показа присутствующие смогут обсудить переработку мусора с людьми, которые занимаются вопросом его раздельного сбора. Вход свободный.

Напомним, ранее экологический киноклуб планировали открыть в картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская», однако по техническим причинам этого сделать не удалось. В результате проект стартовал в музее путешественников, где в последний вторник каждого месяца рязанцам показывают фильмы.


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