В пятницу, 17 февраля, в эфире рязанского телеканала «
Согласно пункту 3.2 правил дорожного движения, водители обязаны пропустить карету скорой помощи, если она едет с включенными сигнальными огнями и сиренами.
Отмечается, что часто автовладельцы нарушают это правило, потому что не слышат сигналов из-за громкой в музыке в машине или считают, что «"скорая» может объехать — не трамвай".
По словам инспектора ГИБДД Виктора Байкина, за такое нарушение водителям грозит штраф в размере 500 рублей или лишение «прав» на срок от одного до трех месяцев.
В ходе рейда было зафиксировано несколько нарушений, однако большинство рязанцев пропускали «скорую».