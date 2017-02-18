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10:03, 18 февраля 2017 316
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Большинство рязанцев пропускают «скорую» на дороге — результаты рейда

Большинство рязанцев пропускают «скорую» на дороге — результаты рейда

В пятницу, 17 февраля, в эфире рязанского телеканала «Город» рассказали о прошедшем в городе рейде. Для того, чтобы определить нарушителей, не пропускающих спешащих на вызов врачей, по улицам Рязани проехала «скорая» с видеокамерой.

Согласно пункту 3.2 правил дорожного движения, водители обязаны пропустить карету скорой помощи, если она едет с включенными сигнальными огнями и сиренами.

Отмечается, что часто автовладельцы нарушают это правило, потому что не слышат сигналов из-за громкой в музыке в машине или считают, что «"скорая» может объехать — не трамвай".

По словам инспектора ГИБДД Виктора Байкина, за такое нарушение водителям грозит штраф в размере 500 рублей или лишение «прав» на срок от одного до трех месяцев.

В ходе рейда было зафиксировано несколько нарушений, однако большинство рязанцев пропускали «скорую».


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