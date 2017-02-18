Билл Гейтс предложил обложить налогами труд роботов

Основатель Microsoft и миллиардер Билл Гейтс предложил облагать налогами труд роботов, замещающих человека на производстве. Об этом он заявил в интервью изданию Quartz, передает
«Сейчас, если человек получает 50тысяч долларов на фабрике, то его доход облагается налогом и вы получаете подоходный налог, социальный налоги и другие выплаты. Если эту же работу делает робот, то мы могли бы подумать о том, чтобы обложить его труд на том же уровне», — заявил Гейтс.
По его словам, правительства должны быть готовы к массовой и одновременной замене человеческого труда на труд роботов. Миллиардер считает, что налоговая политика — лучшее средство для регулирования этого процесса.
Полученные от налогообложения роботов средства нужно расходовать на помощь малоимущим, потерявшим работу и детям с ограниченными возможностями, подчеркнул Гейтс.
«Кроме того, собранные с роботов налоги пойдут на здравоохранение, развитие инфраструктуры и правоохранительных органов, а также переквалификации потерявших работу сотрудников», — говорится в сообщении.