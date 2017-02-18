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11:44, 18 февраля 2017 98
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Билл Гейтс предложил обложить налогами труд роботов

Билл Гейтс предложил обложить налогами труд роботов

Основатель Microsoft и миллиардер Билл Гейтс предложил облагать налогами труд роботов, замещающих человека на производстве. Об этом он заявил в интервью изданию Quartz, передает РБК.

«Сейчас, если человек получает 50тысяч долларов на фабрике, то его доход облагается налогом и вы получаете подоходный налог, социальный налоги и другие выплаты. Если эту же работу делает робот, то мы могли бы подумать о том, чтобы обложить его труд на том же уровне», — заявил Гейтс.

По его словам, правительства должны быть готовы к массовой и одновременной замене человеческого труда на труд роботов. Миллиардер считает, что налоговая политика — лучшее средство для регулирования этого процесса.

Полученные от налогообложения роботов средства нужно расходовать на помощь малоимущим, потерявшим работу и детям с ограниченными возможностями, подчеркнул Гейтс.

«Кроме того, собранные с роботов налоги пойдут на здравоохранение, развитие инфраструктуры и правоохранительных органов, а также переквалификации потерявших работу сотрудников», — говорится в сообщении.


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