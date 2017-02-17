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12:58, 17 февраля 2017 358
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Житель Свердловской области выжил после падения с седьмого этажа

Житель Свердловской области выжил после падения с седьмого этажа

Житель Свердловской области остался жив после того, как упал с балкона с седьмого этажа. Об этом со ссылкой на местную полицию передает «РИА Новости».

Инцидент произошел в четверг, 16 февраля, на улице Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле.

Сообщается, что 33-летний мужчина напился и «начал вести себя неадекватно». Он схватился за перила и, не удержавшись, упал. Соседи пострадавшего вызвали спасателей и врачей, которые госпитализировали его с различными травмами.

Правоохранители проводят доследственную проверку, обстоятельства произошедшего выясняются.


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