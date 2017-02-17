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15:20, 17 февраля 2017 515
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Жительницу Касимова задержали за кражу денег из кассы автовокзала

Жительницу Касимова задержали за кражу денег из кассы автовокзала

В Касимове задержали жительницу рабочего поселка Гусь-Железный, подозреваемую в краже денег из кассы автовокзала. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что в конце 2016 года из кассы похитили 27 тысяч рублей. При этом на месте преступления полицейские не обнаружили следов взлома.

Позже правоохранителям сообщили, что к краже причастна 26-летняя женщина, которая похвасталась знакомой тем, что смогла незаметно проникнуть в кассу и взять оттуда деньги «на встречу Нового года».

Злоумышленницу разыскали и задержали. В ходе проверки выяснилось, что ранее она работала на автовокзале кассиром и перед увольнением сделала себе дубликаты ключей от нескольких служебных помещений.

В отношении нарушительницы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.


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