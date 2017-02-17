Врио рязанского губернатора оценил красоту и богатую историю региона

Врио рязанского губернатора Николай Любимов оценил туристический потенциал области.
«Рязань — замечательный регион в плане природных ресурсов, в плане красоты ландшафтов, в плане исторических памятников. Богатейшая история, огромное количество знаменитых наших россиян, которые вышли из Рязанской области или работали в Рязанской области, — сказал он в эфире „России 24“ в пятницу, 17 февраля. — Рязань — это край, который должен посещаться туристами, им там будет интересно».
По мнению политика, туристические возможности области пока недооценены. «Но работа серьезная велась и будет вестись дальше. Мы рассчитываем на поддержку федерального центра, на поддержку наших соседей», — заметил Любимов. Главной задачей региональных властей он назвал создание инфраструктуры для развития отрасли. Также врио губернатора заявил, что Рязань должна стать для него «домом, а не гостиницей». Сам он уже «устраивается» на новом месте, жена переедет в начале марта, обе дочери — по завершении учебного года в школе.