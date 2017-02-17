«Время пришло». Врио рязанского губернатора хочет быть открытее предшественника

Врио рязанского губернатора Николай Любимов хочет быть более открытым, чем предшественник. Об этом он завил в эфире «России 24» в пятницу, 17 февраля.
«Что хотелось бы одним из первых шагов принести нового, это, конечно, более открытая политика в отношении, скажем, других партий, в отношении общества, общественных организаций, — сказал он. — Потому что, наверное, уже пришло время с ними вступить в диалог».
Политик планирует систематически встречаться с представителями названных групп. «Необходимо выслушивать их тоску зрения, использовать их идеи. И делать так, чтобы как можно большее количество людей было вовлечено в принятие решений и на региональном, и на муниципальном уровне», — подчеркнул Любимов.
При этом врио губернатора не назвал предшественника закрытым: «У Олега Ивановича [Ковалева], наверное, просто другие задачи были, он по-другому их для себя формулировал».
Любимов также отметил, что будет открытым настолько, насколько позволит время. «Времени на так много, чтобы всем сразу заниматься, — сказал он. — Я хочу делать очень серьезный упор на экономику, потому что с этим приходилось работать, есть большой опыт».
Фото областного правительства