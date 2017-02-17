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11:53, 17 февраля 2017 148
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«Время пришло». Врио рязанского губернатора хочет быть открытее предшественника

«Время пришло». Врио рязанского губернатора хочет быть открытее предшественника

Врио рязанского губернатора Николай Любимов хочет быть более открытым, чем предшественник. Об этом он завил в эфире «России 24» в пятницу, 17 февраля.

«Что хотелось бы одним из первых шагов принести нового, это, конечно, более открытая политика в отношении, скажем, других партий, в отношении общества, общественных организаций, — сказал он. — Потому что, наверное, уже пришло время с ними вступить в диалог».

Политик планирует систематически встречаться с представителями названных групп. «Необходимо выслушивать их тоску зрения, использовать их идеи. И делать так, чтобы как можно большее количество людей было вовлечено в принятие решений и на региональном, и на муниципальном уровне», — подчеркнул Любимов.

При этом врио губернатора не назвал предшественника закрытым: «У Олега Ивановича [Ковалева], наверное, просто другие задачи были, он по-другому их для себя формулировал».

Любимов также отметил, что будет открытым настолько, насколько позволит время. «Времени на так много, чтобы всем сразу заниматься, — сказал он. — Я хочу делать очень серьезный упор на экономику, потому что с этим приходилось работать, есть большой опыт».

Фото областного правительства


© RZN.info

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