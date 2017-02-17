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14:38, 17 февраля 2017 205
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Весна близко. На тысячу рязанцев приходится 24 сумасшедших — Росстат 1

Весна близко. На тысячу рязанцев приходится 24 сумасшедших — Росстат

В 2015 году на сто тысяч жителей Рязанской области приходилось 2 437 человек, находящихся на психиатрическом учете. Данные Росстата опубликовал «Лайф» в пятницу, 17 февраля. Сведений за 2016-й пока нет, отметило издание.

По сравнению с 2011 годом показатель вырос на 80, по сравнению с 2014-м — снизился на 9.

Регион занял 20-е место из 85 в рейтинге психического здоровья. Меньше всего зарегистрированных сумасшедших в Чечне (937 на сто тысяч человек), Ингушетии и Северной Осетии. Чаще всего психиатрические диагнозы ставят в Ямало-Ненецком, Чукотском автономном округах и Алтайском крае (6 365 на сто тысяч человек).

Среди болезней в материале упоминаются психоз, слабоумие, шизофрения, умственная отсталость.


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В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

Если вкратце, на смену единому нормативу пришли несколько.

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