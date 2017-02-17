В 2015 году на сто тысяч жителей Рязанской области приходилось 2 437 человек, находящихся на психиатрическом учете. Данные Росстата опубликовал «
По сравнению с 2011 годом показатель вырос на 80, по сравнению с 2014-м — снизился на 9.
Регион занял 20-е место из 85 в рейтинге психического здоровья. Меньше всего зарегистрированных сумасшедших в Чечне (937 на сто тысяч человек), Ингушетии и Северной Осетии. Чаще всего психиатрические диагнозы ставят в Ямало-Ненецком, Чукотском автономном округах и Алтайском крае (6 365 на сто тысяч человек).
Среди болезней в материале упоминаются психоз, слабоумие, шизофрения, умственная отсталость.