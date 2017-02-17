В якутском такси нашли два слитка золота. Сумма металла составила около четырех миллионов рублей, передает «
Золото обнаружила полиция при досмотре междугороднего такси. Слитки были спрятаны под пассажирским сиденьем и упакованы как лекарственное средтво. Их общий вес составил более 1,8 килограмма.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга». Его поместили в изолятор временного содержания.
Отмечается, что пятерых работников одной золотодобывающей организации подозревают в преступлении. Всем фигурантам назначили подписку о невыезде.