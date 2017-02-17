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13:00, 17 февраля 2017 540
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В якутском такси нашли два слитка золота

В якутском такси нашли два слитка золота

Фото: Pixabay.com

В якутском такси нашли два слитка золота. Сумма металла составила около четырех миллионов рублей, передает «РИА Новости».

Золото обнаружила полиция при досмотре междугороднего такси. Слитки были спрятаны под пассажирским сиденьем и упакованы как лекарственное средтво. Их общий вес составил более 1,8 килограмма.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга». Его поместили в изолятор временного содержания.

Отмечается, что пятерых работников одной золотодобывающей организации подозревают в преступлении. Всем фигурантам назначили подписку о невыезде.


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