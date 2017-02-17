В Татарстане школьник скончался после ранения из пневматического пистолета. Его одноклассник выстрелил ему в глаз 11 февраля, передает
Подросток принес оружие в школу, чтобы вернуть его однокласснику. Хозяин пистолета случайно нажал на курок и попал в глаз сидевшему рядом молодому человеку.
По предварительной версии, причиной смерти стало осложнение после операции. Оно развилось в результате повреждения центральной нервной системы, что привело к остановке сердца. Окончательную версию установят судмедэксперты.
По факту смерти 15-летнего подростка возбудили уголовное дело.