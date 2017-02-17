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17:53, 17 февраля 2017 114
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В Сараевской школе оборудовали спецкабинет для изучения иностранных языков

В Сараевской школе оборудовали спецкабинет для изучения иностранных языков

В Сараевской школе оборудовали лингафонный кабинет для изучения иностранных языков. Теперь дети будут заниматься в наушниках и с микрофонами, пишет издательство «Пресса».

Кабинет рассчитан на 16 изолированных и специально оборудованных рабочих мест.

«Благодаря этому приобретению мы сможем более углубленно изучать иностранный язык», — сказала девятиклассница Анастасия Петюшина.

По словам школьницы, ее одноклассникам нравится то, что на уроке в этом кабинете не надо бояться говорить вслух и громко, потому что ученики слышат только свой голос в наушниках.


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