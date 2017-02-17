В Сараевской школе оборудовали спецкабинет для изучения иностранных языков

В Сараевской школе оборудовали лингафонный кабинет для изучения иностранных языков. Теперь дети будут заниматься в наушниках и с микрофонами, пишет издательство «
Кабинет рассчитан на 16 изолированных и специально оборудованных рабочих мест.
«Благодаря этому приобретению мы сможем более углубленно изучать иностранный язык», — сказала девятиклассница Анастасия Петюшина.
По словам школьницы, ее одноклассникам нравится то, что на уроке в этом кабинете не надо бояться говорить вслух и громко, потому что ученики слышат только свой голос в наушниках.