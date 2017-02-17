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17:41, 17 февраля 2017 251
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В Рязани пешеходов будут учить ПДД в детских садах и пенсионном фонде. Фото

В Рязани пешеходов будут учить ПДД в детских садах и пенсионном фонде. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязани пешеходов будут учить ПДД в детских садах и пенсионном фонде. Об этом рассказали на пресс-конференции в пятницу, 17 февраля, гендиректор экспертного центра «Движение безопасности» Вадим Мельников, зампред областного правительства Владимир Трушкин, полпреда президента РФ в ЦФО Георгий Бурцев, замначальник ГУ ОБДД МВД Сергей Добряков и советник президента Всероссийского союза страховщиков Владимир Клейменов.

Рязанская область присоединяется к акции «Сложности перехода», которая направлена на профилактику ДТП с участием пешеходов.

Как рассказал организатор акции Вадим Мельников кампания будет реализовываться в феврале и марте 2017 года в десяти регионах. Организаторы надеются задействовать все возрасты. В проекте «Сложности перехода» примут участие 30 школ, 25 детских садов, 10 вузов и ссузов, пять автошкол, 10 АЗС, три отдела ГИБДД и пенсионный фонд.

Для детских садов будут организованы спектакли, в школах акция «Схема дорожной безопасности», в пенсионном фонде — тренинги, в автошколах занятия с обучающимися. Также в СМИ будут опубликованы обучающие ролики и информационные материалы.

«Мы постарались собрать материал, который обучает правилам дорожного движения пешеходов», — отметил Вадим Мельников.

Также он рассказал, что компания создала специальный онлайн сервис, который поможет проанализировать безопасность пешеходных переходов в области.

«В мобильном приложении, все желающие на карте могут выделить любой пешеходный переход и дать ему оценку с точки зрения ГОСТа, выделить его недостатки», — пояснил Мельников.

«Наша задача — снижение количество ДТП с участием пешеходов», — заявил Владимир Трушкин.

Он отметил снижение ДТП в регионе и количество пострадавших по сравнению с прошлым годом.

«На это серьезно повлияло внедрение на системы комплексной безопасности. В 2017 году планируется расширение функционала приборов для фиксации правонарушений», — рассказал Трушкин.

После пресс-конференции почетные гости приняли участие во флеш-мобе: сфотографировались с хэштегами #спасибоводитель и #пропустипешехода, а юные ученики рязанских школ провели урок ПДД.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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