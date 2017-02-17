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8:34, 17 февраля 2017 684
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В Рязани ищут пропавшего из больницы подростка

В Рязани ищут пропавшего из больницы подростка

В Рязани ищут 14-летнюю Анну Торсукову. Информацию разместили в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в пятницу, 17 февраля.

Известно, что около 20:00 в четверг, 16 февраля, девочка вышла из детской больницы в Канищеве, с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: рост 174 сантиметров, худощавое телосложение, длинные светло-русые волосы, глаза серо-зеленые, черные очки и золотые серьги.

Была одета: теплая джинсовая темно-синяя парка, голубые джинсы, рыжие ботинки с белым мехом по краю, черная шапка с ушками, темно-зеленый шарф. При себе черный рюкзак.

Пропавшая может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто что-то знает о девочке, просят позвонить ее родителям — +7 (900) 603-98-63.


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