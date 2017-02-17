В Рязани ищут пропавшего из больницы подростка

В Рязани ищут 14-летнюю Анну Торсукову. Информацию разместили в группе поисково-спасательного отряда «
Известно, что около 20:00 в четверг, 16 февраля, девочка вышла из детской больницы в Канищеве, с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.
Приметы: рост 174 сантиметров, худощавое телосложение, длинные светло-русые волосы, глаза серо-зеленые, черные очки и золотые серьги.
Была одета: теплая джинсовая темно-синяя парка, голубые джинсы, рыжие ботинки с белым мехом по краю, черная шапка с ушками, темно-зеленый шарф. При себе черный рюкзак.
Пропавшая может нуждаться в медицинской помощи.
Всех, кто что-то знает о девочке, просят позвонить ее родителям —