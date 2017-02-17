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13:09, 17 февраля 2017 179

В «МегаФоне» стартовала праздничная распродажа

В «МегаФоне» стартовала праздничная распродажа

В салонах «МегаФона», а также в интернет-магазине компании рязанцы, планирующие подарить смартфон на День Защитника Отечества или на Международный женский день, могут это сделать на выгодных условиях. Теперь, покупая один аппарат, клиент получает существенную скидку на второй. Размер скидки может достигать 50%. В акции участвует свыше 175 моделей «умных» устройств. Акция продлится до 19 марта этого года, сообщили в пресс-службе организации.

В частности, выгода в размере 50% от стоимости смартфона ждет покупателей Micromax BOLT D303 и ZTE Blade A5. Со скидкой 40% клиентам «МегаФона» будут доступны ZTE Blade A5 Pro и Micromax Q415 LTE. Популярный смартфон Lumia 550 SS LTE (RM-1127) будет стоить почти на 30% дешевле. Цена Asus ZenFone Go G500TG будет ниже обычной на четверть.

«Стремительно приближаются 23 февраля и 8 марта. Самое время готовить подарки для друзей и близких. Смартфон станет отличным праздничным презентом как для мужчин, так и для женщин. Приглашаем всех в салоны связи „МегаФон“, где можно обновить мобильные устройства на лучших в стране условиях. Мы предлагаем широкий ассортимент самых современных гаджетов от ведущих производителей — вы легко подберете подходящий смартфон для себя или второй половины», — рассказал Роман Юшко, директор Центрального филиала ОАО «МегаФон Ритейл».

«Масштабные распродажи стали визитной карточкой „МегаФона“. В частности, стартовавшая в середине ноября прошлого года „Новогодняя Распродажа“ не только увеличила на 15% (по сравнению с декабрем 2015) товарооборот салонов, но и подарила возможность приобрести желанный гаджет на выгодных условиях миллионам россиян», — говорится в сообщении.

Ролик в поддержку рекламной кампании, посвященный возможности при покупке одного смартфона получить второй со скидкой до 50%, можно посмотреть на официальном канале «МегаФон» в Youtube.


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