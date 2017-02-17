В Госдуме предложили отправить на «Евровидение» Кобзона

В Госдуме предложили отправить на «Евровидение» Иосифа Кобзона. Такую идею высказал заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов, передает
Также депутат предложил отправить с певцом обновленный хор имени Александрова. «Россия согласилась опять участвовать… Мое предложение, дай Бог здоровья Иосифу Давыдовичу, направить именно его вместе с хором Александрова», — сказал Нилов.
Депутату не понравилось, что один из конкурсных дней в Киеве проведут 9 мая. «Одна интервенция готовится на таком культурном что ли фланге. Именно на 9 мая в Киеве — матери городов русских — назначен конкурс „Евровидения“, причем такое впервые. Никогда 9 мая „Евровидение“ не начиналось, при попытке известных сил конкурс может превратиться в шабаш», — прокомментировал он.
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