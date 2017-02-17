В библиотеке имени Горького презентовали книгу о рязанских журналистах Великой Отечественной войны

В пятницу, 17 февраля, в библиотеке имени Горького презентовали книгу «К штыку приравняли перо». Она посвящена памяти журналистов, работавших в годы Великой Отечественной войны как на фронте, так и в гражданских изданиях.

Книгу создали при поддержке журналистского сообщества. Основным автором-составителем стала заместитель главного редактора «Рязанских ведомостей» Ирина Сизова, редактором — главред этой же газеты Галина Зайцева. Как отметили на презентации, это «книга — событие, книга — дань памяти фронтовому поколению, книга — благодарность от нынешних журналистов». В ней собрано 212 имен журналистов, однако, как рассказали авторы, после ухода книги в печать нашли еще более 50 имен. Также они отметили, что не планируют завершать исследовательскую работу. Найденных журналистов включат в переизданную версию книги.

«Эта книга — о рязанцах, чьим оружием с 1941 по 1945 год были бумага, карандаш и фотокамера», — написано в аннотации книги. В 2014 году авторы стали собирать данные о военных журналистах, в 2015 году после акции «Бессмертный полк» началась основная работа. Имена искали в районных редакциях, архивах, библиотеках, а также в базах данных Министерства обороны.

«Нам их надо знать и помнить. Именно для этого мы выпустили эту книгу», — поделилась Сизова.

Авторов поздравляли не только официальные представители: среди гостей были наследники героев этой книги, студенты отделения журналистики РГУ и просто неравнодушные к истории своего региона. Организаторы звонили Борису Жаворонкову, имя которого также упоминается в книге. Он выразил признание создателям книги и поделился своей историей о начале журналистского пути.

В первой части книги собрана общая история рязанской журналистики военных лет, во второй части — истории и фотографии журналистов.