Следователи присоединились к поискам пропавшей рязанки. Об этом сообщила
14-летняя Анна Торсукова около 20:00 в четверг, 16 февраля, вышла из детской больницы в Канищеве, с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.
Приметы: рост 174 сантиметров, худощавое телосложение, длинные светло-русые волосы, глаза серо-зеленые, черные очки и золотые серьги.
Была одета: теплая джинсовая темно-синяя парка, голубые джинсы, рыжие ботинки с белым мехом по краю, черная шапка с ушками, темно-зеленый шарф. При себе черный рюкзак.
Пропавшая может нуждаться в медицинской помощи. Всех, кто что-то знает о девочке, просят позвонить ее родителям —
Также следователи просят обращаться в отдел криминалистики регионального следственного управления СК России —