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12:39, 17 февраля 2017 587
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Следователи присоединились к поискам пропавшей рязанки

Следователи присоединились к поискам пропавшей рязанки

Следователи присоединились к поискам пропавшей рязанки. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

14-летняя Анна Торсукова около 20:00 в четверг, 16 февраля, вышла из детской больницы в Канищеве, с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: рост 174 сантиметров, худощавое телосложение, длинные светло-русые волосы, глаза серо-зеленые, черные очки и золотые серьги.

Была одета: теплая джинсовая темно-синяя парка, голубые джинсы, рыжие ботинки с белым мехом по краю, черная шапка с ушками, темно-зеленый шарф. При себе черный рюкзак.

Пропавшая может нуждаться в медицинской помощи. Всех, кто что-то знает о девочке, просят позвонить ее родителям — +7 (900) 603-98-63.

Также следователи просят обращаться в отдел криминалистики регионального следственного управления СК России — 8 (4912) 21-81-69 и к следователю Московского МСО Рязани — +7 (953) 745-03-48.


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