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15:28, 17 февраля 2017 598
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Шиншиллы, кролики и козы. Рязанское такси рассказало о необычных пассажирах

Шиншиллы, кролики и козы. Рязанское такси рассказало о необычных пассажирах

Представители одного из рязанских такси рассказали о необычных пассажирах. Статистику составили на основе поездок в 154 городах России.

Оказалось, что люди не только сами ездят на такси, но и вызывают машины для домашних питомцев: с начала 2017 года поступило более 32 000 заказов на перевозку животных.

Чаще всего люди возят в такси собак и кошек, однако бывают и необычные пассажиры: кролики, крысы, морские свинки, шиншиллы, хорьки, еноты, хомяки, голуби, норки, мыши, рыбки в аквариумах и даже ругающиеся матом попугаи.

В Бийске, Хабаровске и Новороссийске на такси возили коз. А таксист из Иркутска подвозил семиметрового питона. В Туле пассажиром такси был бурундук, в Барнауле — сова, в Екатеринбурге — большая черепаха, а в Орле и Ярославле — игуаны.

Клиенты возят небольших животных в специальных сумках-переносках, клетках, используют подручные средства — коробки, корзины, рюкзаки, заворачивают в полотенце или просто держат на руках.


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