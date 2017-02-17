Шиншиллы, кролики и козы. Рязанское такси рассказало о необычных пассажирах

Представители одного из рязанских такси рассказали о необычных пассажирах. Статистику составили на основе поездок в 154 городах России.
Оказалось, что люди не только сами ездят на такси, но и вызывают машины для домашних питомцев: с начала 2017 года поступило более 32 000 заказов на перевозку животных.
Чаще всего люди возят в такси собак и кошек, однако бывают и необычные пассажиры: кролики, крысы, морские свинки, шиншиллы, хорьки, еноты, хомяки, голуби, норки, мыши, рыбки в аквариумах и даже ругающиеся матом попугаи.
В Бийске, Хабаровске и Новороссийске на такси возили коз. А таксист из Иркутска подвозил семиметрового питона. В Туле пассажиром такси был бурундук, в Барнауле — сова, в Екатеринбурге — большая черепаха, а в Орле и Ярославле — игуаны.
Клиенты возят небольших животных в специальных сумках-переносках, клетках, используют подручные средства — коробки, корзины, рюкзаки, заворачивают в полотенце или просто держат на руках.