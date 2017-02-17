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14:26, 17 февраля 2017 408
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Сбербанк снизит базовую ставку по ипотеке до 10,9 процентов

Сбербанк снизит базовую ставку по ипотеке до 10,9 процентов

Сбербанк с 20 февраля снизит ставку по ипотеке на 1 процентный пункт, до 10,9%. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф во время конференции «Инновации рынка недвижимости», передает ТАСС.

«Мы приняли решение снизить базовую ставку на один процентный пункт», — заявил глава Сбербанка.

Позднее банк опубликовал сообщение о том, что с 20 февраля ипотечные ставки будут снижены в среднем на 1,1%. При приобретении квартир у застройщиков ставка составит 10,9%, при покупке на вторичном рынке —10,75-12,25%.

Сбербанк упростил условия жилищного кредитования. Ставки теперь будут зависеть лишь от вида кредита и категории клиента при любом первоначальном взносе и сроке кредитования.

Для тех, кто при покупке жилья в новостройке у застройщика зарегистрирует сделку через онлайн-сервис, Сбербанк впервые вводит дополнительный дисконт в 0,5%.

Кроме того, банк расширил действие дисконта в 0,5% для покупающих готовое жилье в отдельных регионах и продлил его до 30 июня 2017 года. При этом молодые семьи по-прежнему могут рассчитывать на скидку в 0,5%.

В 2016 году российские банки увеличили объем выданных ипотечных жилищных кредитов на 27% — до 1,47 триллиона рублей, что стало вторым по величине результатом (после 2014 года) за всю историю наблюдений.


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