Сбербанк снизит базовую ставку по ипотеке до 10,9 процентов

Сбербанк с 20 февраля снизит ставку по ипотеке на 1 процентный пункт, до 10,9%. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф во время конференции «Инновации рынка недвижимости», передает
«Мы приняли решение снизить базовую ставку на один процентный пункт», — заявил глава Сбербанка.
Позднее банк опубликовал сообщение о том, что с 20 февраля ипотечные ставки будут снижены в среднем на 1,1%. При приобретении квартир у застройщиков ставка составит 10,9%, при покупке на вторичном рынке —10,75-12,25%.
Сбербанк упростил условия жилищного кредитования. Ставки теперь будут зависеть лишь от вида кредита и категории клиента при любом первоначальном взносе и сроке кредитования.
Для тех, кто при покупке жилья в новостройке у застройщика зарегистрирует сделку через онлайн-сервис, Сбербанк впервые вводит дополнительный дисконт в 0,5%.
Кроме того, банк расширил действие дисконта в 0,5% для покупающих готовое жилье в отдельных регионах и продлил его до 30 июня 2017 года. При этом молодые семьи по-прежнему могут рассчитывать на скидку в 0,5%.
В 2016 году российские банки увеличили объем выданных ипотечных жилищных кредитов на 27% — до 1,47 триллиона рублей, что стало вторым по величине результатом (после 2014 года) за всю историю наблюдений.