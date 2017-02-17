Рязанский племянник Путина пригласил дочь Трампа в Россию для развития бизнеса. Об этом Роман Путин написал на своей
«У Дональда Трампа очень красивая дочь. А еще Иванка успешная бизнесвумен, которой принадлежит бренд женской одежды и аксессуаров Ivanka Trump. Наши девушки ценят эти вещи за хорошее качество и часто привозят из Америки. В последние дни гиганты американского ритейла отказываются продавать коллекции Ivanka Trump. Понятно, что настоящая причина не „спад продаж“, а политика. Они создают проблемы дочери, чтобы уколоть отца. Это нечестно. Я много консультирую зарубежные компании по работе в России. Приглашаю Иванку Трамп в Москву, где я помогу ей открыть сеть магазинов на лучших условиях. Русские женщины это заслужили», — написал Роман.
Справка
Роман Путин родился в Рязани, внук Александра Путина — дяди Владимира Путина. Бизнесмен, общественный деятель. С 2011 года — председатель совета директоров ООО «Группа компаний МРТ», совладелец компании «МРТ-АВИА».
Фото со страницы Романа Путина в Facebook