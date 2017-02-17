Пропавшая рязанская девочка ушла из больницы после звонка неизвестного. Подробности пропажи сообщил
По информации информагентства, Анна поступила в больницу несколько дней назад. Вечером в понедельник, 16 февраля, ей кто-то позвонил, после чего она стала искать возможность выйти в интернет. Около 20 часов девочка прошла на пост охраны, где охранник выдал ей одежду и выпустил на улицу.
В отношении охранника начали проверку. Как сообщает мать Анны, он был «то ли в неадекватном состоянии, то ли пьян».