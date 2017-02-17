Появились подробности пожара в Милославском районе. В огне погибли двое человек, пишет издательство «
«Мы смотрели телевизор. В какой-то момент почувствовали сильный запах дыма. К нам прибежали соседи и сказали, что горит дом. Вместе с соседкой мы позвонили пожарным. Мужчины поспешили на помощь пострадавшим. Одна из террасок дома уже сильно полыхала, пламя вырывалось из-под крыши, жутко пахло горевшим пластиком. Терраска соседней квартиры была в дыму. Мужчины открыли дверь, помогли одеться незрячей пожилой хозяйке, собрали ее документы и вывели на улицу», — рассказала жительница поселка Пролетарский.
«У нас начал моргать свет в доме. Подумал, что где-то замыкает электропроводка. Я вышел на улицу и увидел горящую террасу и дым», — поделился сосед.
Огонь тушили два автомобиля и четверо спасателей. В огне погиб хозяин дома и женщина, которая была у него в гостях. Пенсионерку из уцелевшей квартиры забрали к себе дети.
Фото издательство «