На проезде Шабулина произошла массовая авария. Видео

На проезде Шабулина произошла массовая авария. Об этом сообщили пользователи группы «
Инцидент произошел вечером, в пятницу, 17 февраля. Столкнулись три автомобиля. Они получили механические повреждения.
Информации о пострадавших пока нет.
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На проезде Шабулина произошла массовая авария. Об этом сообщили пользователи группы «
Инцидент произошел вечером, в пятницу, 17 февраля. Столкнулись три автомобиля. Они получили механические повреждения.
Информации о пострадавших пока нет.
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