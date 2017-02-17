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20:29, 17 февраля 2017 557
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На проезде Шабулина произошла массовая авария. Видео

На проезде Шабулина произошла массовая авария. Видео

На проезде Шабулина произошла массовая авария. Об этом сообщили пользователи группы «Подслушано у водителей в Рязани» «ВКонтакте».

Инцидент произошел вечером, в пятницу, 17 февраля. Столкнулись три автомобиля. Они получили механические повреждения.

Информации о пострадавших пока нет.


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