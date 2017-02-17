На поиски 14-летней Анны Торсуковой, которая пропала вечером 16 февраля, направили все правоохранительные силы. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Ребенка искали уже ночью, а сейчас к работе привлекли три отряда полицейских. Оперативники опрашивают родственников и знакомых пропавшей.
Кроме того, в поисках участвуют добровольцы и волонтеры. «Мы также привлекли сотрудников из близлежащих районов», — добавили в пресс-службе.
Напомним, Торсукова вышла из детской больнице в Канищеве, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.