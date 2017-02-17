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12:37, 17 февраля 2017 413
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На поиски пропавшей рязанки направили все силы — полиция

На поиски пропавшей рязанки направили все силы — полиция

На поиски 14-летней Анны Торсуковой, которая пропала вечером 16 февраля, направили все правоохранительные силы. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Ребенка искали уже ночью, а сейчас к работе привлекли три отряда полицейских. Оперативники опрашивают родственников и знакомых пропавшей.

Кроме того, в поисках участвуют добровольцы и волонтеры. «Мы также привлекли сотрудников из близлежащих районов», — добавили в пресс-службе.

Напомним, Торсукова вышла из детской больнице в Канищеве, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.


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