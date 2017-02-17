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13:59, 17 февраля 2017 821
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На Масленице рязанцы сыграют в городки и выберут лучший блин. Программа

На Масленице рязанцы сыграют в городки и выберут лучший блин. Программа

В этом году на празднике «Душа моя Масленица» в Рязани впервые пройдет «двориада» по городкам. Об этом рассказали на пресс-конференции в пятницу, 17 февраля, организаторы — Прио-Внешторгбанк и городская администрация. Команды на турниры будут собирать ТОСы, заявки принимаются до 21 февраля. Уточнить информацию можно по телефонам 95-69-15 и 95-69-16.

Для городков выделят две площадки — взрослую и детскую. Напомним, в этом году гуляния впервые пройдут на Лыбедском бульваре. В пятницу, 24 февраля, там будут работать две сцены. На большой, у улицы Горького, выступят группа The Timers, хор имени Попова и другие ведущие творческие коллективы области. Малую сцену у Главпочтамта отдадут гармонистам: конкурс «Играй, гармонь» возвращается на праздник спустя несколько лет.

Обжорный ряд разместится на улице Горького. По словам начальника городского управления культуры Евгении Власов, заявки подали уже больше 50 предпринимателей. Среди их блинов горожане выберут лучший. Победителя наградят на сцене.

На бульваре будут работать аттракционы для взрослых и детей. Главным, как всегда, будет масленичный столб. Зампредседателя правления банка Геннадий Дронов рассказал, что в этом году при подборе призов отошли от бытовой техники. Рязанцы поборются за набор инструментов, ручную мойку для машины и другие «мужские подарки». Также по случаю соседства с Днем защитника Отечества на бульваре устроят выставку техники ВДВ и МЧС.

Завершатся гуляния сожжением чучела Масленицы. Полностью программа праздника выглядит так:

  • 14:00. Театрализованное представление, обжорный ряд, молодецкие потешки;
  • 15:00. Торжественное открытие;
  • 17:00. Масленичный столб;
  • 18:00. Концерт The Timers;
  • 18:45. Сожжение Масленицы, фейерверк.

Всего в Рязани пройдет больше 20 праздничных мероприятий в учреждениях и на улицах. Полный список опубликует управление культуры.


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