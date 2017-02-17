На безопасность рязанских дорог потратят более 13 млн рублей

На безопасность рязанских дорог планируют потратить 13,3 миллиона рублей. Об этом заявил зампред областного правительства Владимир Трушкин на пресс-конференции в пятницу, 17 февраля.
По его словам, в январе 2017 года в области увеличилось количество ДТП с участием пешеходов.
Трушкин отметил, что в рамках программы повышения безопасности дорожного движения в регионе установят светофоры в местах массовых ДТП, а нерегулируемые пешеходные переходы оборудуют освещением, искусственными неровностями и светофорами Т-7.
Кроме того, для школьников закупят светоотражающие приспособления.