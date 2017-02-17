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16:41, 17 февраля 2017 10
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На безопасность рязанских дорог потратят более 13 млн рублей

На безопасность рязанских дорог потратят более 13 млн рублей

На безопасность рязанских дорог планируют потратить 13,3 миллиона рублей. Об этом заявил зампред областного правительства Владимир Трушкин на пресс-конференции в пятницу, 17 февраля.

По его словам, в январе 2017 года в области увеличилось количество ДТП с участием пешеходов.

Трушкин отметил, что в рамках программы повышения безопасности дорожного движения в регионе установят светофоры в местах массовых ДТП, а нерегулируемые пешеходные переходы оборудуют освещением, искусственными неровностями и светофорами Т-7.

Кроме того, для школьников закупят светоотражающие приспособления.


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