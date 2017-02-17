Любимов встретился с министром МЧС Пучковым

Врио рязанского губернатора Николай Любимов встретился с министром МЧС Владимиром Пучковым. Об этом сообщила
Встреча прошла в Москве в пятницу, 17 февраля. Речь шла о чрезвычайных ситуациях, связанных с зимней погодой, подготовке к весеннему паводку в некоторых населенных пунктах области, а также о сохранении количества пожарных частей в регионе.
Также Пучков и Любимов выслушали доклад старшего оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Рязанской области об обстановке в регионе.