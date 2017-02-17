Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:39, 17 февраля 2017 275
 0    0

Любимов встретился с министром МЧС Пучковым

Любимов встретился с министром МЧС Пучковым

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Врио рязанского губернатора Николай Любимов встретился с министром МЧС Владимиром Пучковым. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Встреча прошла в Москве в пятницу, 17 февраля. Речь шла о чрезвычайных ситуациях, связанных с зимней погодой, подготовке к весеннему паводку в некоторых населенных пунктах области, а также о сохранении количества пожарных частей в регионе.

Также Пучков и Любимов выслушали доклад старшего оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Рязанской области об обстановке в регионе.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
18:39, 17 февраля 2017
Любимов встретился с министром МЧС Пучковым
16:33, 17 февраля 2017
Николай Любимов встретился с главкомом Нацгвардии
12:07, 17 февраля 2017
Врио рязанского губернатора оценил красоту и богатую историю региона
11:53, 17 февраля 2017
«Время пришло». Врио рязанского губернатора хочет быть открытее предшественника
11:41, 17 февраля 2017
Николай Любимов дал большое интервью федеральному каналу. Видео 3
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

В деталях. Как изменилась плата за горячую воду в Рязани

Если вкратце, на смену единому нормативу пришли несколько.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:04, 15 февраля 2017 37 947
Любимов прибыл в Рязань. Фото 2
15:20, 14 февраля 2017 36 973
RZN.info представляет: девять лет губернаторской деятельности Олега Ковалева в фотографиях
21:17, 15 февраля 2017 34 459
26 этажей, 6 полос. Рязанцам подробно рассказали о проекте жилого комплекса вместо «Барса на Есенина» 15
13:40, 15 февраля 2017 26 702
Николай Любимов возложил цветы к мемориалу погибшим в локальных войнах рязанцам. Фото
8:21, 12 февраля 2017 25 473
В центре Рязани произошла серьезная авария. Фото 1
Все новости
Голосования

Вы возьмете гектар на Дальнем Востоке?

Окончание опроса: 19.02.2017
Архив голосований
Форум