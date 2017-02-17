Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:15, 17 февраля 2017 566
 1    0

Любимов попросил Шойгу возобновить строительство современного военного госпиталя

Любимов попросил Шойгу возобновить строительство современного военного госпиталя

Любимов попросил Шойгу возобновить строительство современного военного госпиталя. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Врио рязанского губернатора Николай Любимов встретился с министром обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу, 17 февраля. На просьбу Любимова возобновить строительство военного госпиталя министр ответил, что реализация проекта начнется уже в 2017 году.

Шойгу и Любисов обсудили задачи по активизации в регионе всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». На учредительной конференции проекта 10 июня 2016 года в музее воздушно-десантных войск Рязанскую область назвали в числе первых регионов для внедрения движения.

В настоящее время в области сформировано 45 юнармейских отрядов.

Также Шойгу подчеркнул, что нужно уменьшить число непригодных к службе призывников. По мнению министра, для этого необходимо проводить мероприятия для укрепления здоровья. По итогам призыва 2016 года в Рязанской области временно негодными оказались 3,6 процента призывников, негодными — 0,8 процентов.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
18:08, 17 февраля 2017
Касимовским бабушкам предложили сняться в комедии на ТНТ
18:07, 17 февраля 2017
Рязанский племянник Путина пригласил дочь Трампа в Россию для развития бизнеса
17:41, 17 февраля 2017
В Рязани пешеходов будут учить ПДД в детских садах и пенсионном фонде. Фото
17:15, 17 февраля 2017
Любимов попросил Шойгу возобновить строительство современного военного госпиталя
17:09, 17 февраля 2017
Студенты РГАТУ поучаствовали в акции «Сложности перехода»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
«Решение было обоюдным». Евгений Коковин рассказал о причинах ухода из ГК «Единство» и новой защите прав дольщиков

«Решение было обоюдным». Евгений Коковин рассказал о причинах ухода из ГК «Единство» и новой защите прав дольщиков

О реализации закона в Рязанской области, о удорожании первичного жилья и о причинах ухода из ГК «Единство» нам рассказал Евгений Коковин.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:04, 15 февраля 2017 37 759
Любимов прибыл в Рязань. Фото 2
15:20, 14 февраля 2017 36 888
RZN.info представляет: девять лет губернаторской деятельности Олега Ковалева в фотографиях
21:17, 15 февраля 2017 34 029
26 этажей, 6 полос. Рязанцам подробно рассказали о проекте жилого комплекса вместо «Барса на Есенина» 15
13:40, 15 февраля 2017 26 576
Николай Любимов возложил цветы к мемориалу погибшим в локальных войнах рязанцам. Фото
8:21, 12 февраля 2017 25 444
В центре Рязани произошла серьезная авария. Фото 1
Все новости
Голосования

Вы возьмете гектар на Дальнем Востоке?

Окончание опроса: 19.02.2017
Архив голосований
Форум