Любимов попросил Шойгу возобновить строительство современного военного госпиталя. Об этом сообщила
Врио рязанского губернатора Николай Любимов встретился с министром обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу, 17 февраля. На просьбу Любимова возобновить строительство военного госпиталя министр ответил, что реализация проекта начнется уже в 2017 году.
Шойгу и Любисов обсудили задачи по активизации в регионе всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». На учредительной конференции проекта 10 июня 2016 года в музее воздушно-десантных войск Рязанскую область назвали в числе первых регионов для внедрения движения.
В настоящее время в области сформировано 45 юнармейских отрядов.
Также Шойгу подчеркнул, что нужно уменьшить число непригодных к службе призывников. По мнению министра, для этого необходимо проводить мероприятия для укрепления здоровья. По итогам призыва 2016 года в Рязанской области временно негодными оказались 3,6 процента призывников, негодными — 0,8 процентов.