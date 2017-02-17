Касимовским бабушкам предложили сняться в комедии на ТНТ

Бабушкам из Касимова предложили сняться в комедии на ТНТ. Информацию опубликовали в группе сервиса «
Сервис осуществляет подбор и поиск предложений в сфере киноиндустрии и шоубизнеса.
Для съемок комедийного пилотного проекта, которые пройдут 10 марта, требуется «миловидная бабушка» в возрасте 65-75 лет. По сюжету ей нужно будет сидеть с другими деревенскими жителями, отмечающими торжество.
«Ориентировочная занятость — полная киношная смена в 12 часов. Оплата — 600 рублей за смену», — говорится в сообщении.
Желающих участвовать в съемках попросили присылать фото и личные данные (ФИО, возраст, размер одежды и обуви, номер телефона) на почту: