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10:54, 17 февраля 2017 781
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Частные пилоты смогут работать авиатаксистами — СМИ

Частные пилоты смогут работать авиатаксистами — СМИ

СМИ опубликовали информацию о том, что частные пилоты смогут работать авиатаксистами. Об этом со ссылкой на источник в авиационной отрасли пишет газета «Известия».

«В Минтрансе предлагают разрешить малой авиации оказывать услуги такси и воздушных экскурсионных туров без создания авиакомпании», — говорится в сообщении.

Сейчас для перевозки пассажиров на легкомоторных самолетах и вертолетах необходимо создавать компанию и получать сертификат эксплуатанта. Министерство хочет отменить эти требования для «воздушных таксистов».

При этом сохранятся нормы по обеспечению безопасности полетов. Авиатаксисты должны будут иметь свидетельство летной годности на воздушное судно, свидетельство коммерческого пилота, страховой полис на самолет и пассажиров.

Отмечается, что в структуру гражданской авиации планируют ввести новый сегмент коммерческого воздушного транспорта и создать для него свой свод Федеральных авиационных правил. В настоящее время в Министрерстве обсуждают целесообразность подготовки нормативно-правовых актов.


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