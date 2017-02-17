Белорусский журналист ошибся в хоккейном прогнозе и съел газету. Видео

Белорусский журналист ошибся в хоккейном прогнозе и съел газету. Речь идет о хоккейном обозревателе газеты «Прессбол» Вячеславе Федоренкове, передает ИА «
Год назад журналист пообещал съесть восьмиполосный номер газеты, в которой он работает, если минский «Динамо» выйдет в плей-офф Кубка Гагарина этого сезона. Футбольный клуб вышел и занял пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.
Федоренков съел газету на пресс-конференции после матча «Димано» — «Нефтехимик», который обеспечил выход команде в плей-офф. Журналисту предлагали съесть торт в виде газеты, от чего он отказался, заявив, что это будет нечестно.
Немного видео Славы Федоренкова. Футбольные страницы не зашли:) pic.twitter.com/c6Wua3sl5o— SPORT.TUT.BY (@sporttut) 16 февраля 2017 г.