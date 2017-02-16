Житель Санкт-Петербурга избил приехавшую на вызов врача «скорой»

В Санкт-Петербурге 39-летний мужчина избил врача скорой помощи, которая приехала к нему на вызов. Об этом сообщила
Известно, что 15 февраля злоумышленник вызвал врачей на дом, сообщив о том, что ему стало плохо после употребления спиртного.
«Во время оказания помощи пьяный больной ударил кулаком по лицу фельдшера. Женщина с травмой головы обратилась в больницу, где ей оказали помощь и назначили амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.
В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье «Побои», расследование продолжается.