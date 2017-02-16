Житель Ряжска незаконно перевозил людей в Рязань на микроавтобусе. Об этом сообщила
45-летний мужчина организовал между Ряжском и Рязанью пассажирский рейс, но не оформил на это лицензию в областном Минтрансе. Автоинспекторы остановили микроавтобус на выезде из Рязани. В это время водитель перевозил восемь пассажиров.
Сначала нарушитель пытался убедить инспекторов, что все пассажиры — его знакомые, однако они заявили, что не знают водителя. Кроме того, салон не был оборудован в соответствии с правилами перевозок людей.
Пассажиров пересадили в рейсовый автобус, автомобиль мужчины доставили на штрафстоянку, где он будет находиться до решения суда.
На нарушителя составили административные протоколы по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ и части 3 статьи 11.14.1 КоАП РФ.