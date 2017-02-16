Житель Ермишинского района угостил прохожего краденными сигаретами и попался полиции

В Ермишинском районе задержали подозреваемого в квартирной краже, который угощал прохожего похищенными сигаретами. Об этом сообщила
60-летний житель села Торопово неделю работал на лесозаготовках, а когда вернулся, обнаружил, что его входную дверь взломали. Оказалось, что у него украли еду, металлические столовые приборы, тысячу рублей и блок сигарет.
Участковый решил опросить местных жителей и заметил, что 19-летний молодой человек угостил прохожего сигаретой. При этом, по данным полиции, ранее он «не мог похвастать постоянным источником дохода». Правоохранитель остановил нарушителя и выяснил, что он причастен к краже. Позже в доме злоумышленника обнаружили часть похищенного.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.