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10:33, 16 февраля 2017 248
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За ночь с рязанских улиц убрали почти 800 кубометров снега

За ночь с рязанских улиц убрали почти 800 кубометров снега

В ночь с 15 на 16 февраля с рязанских улиц убрали 778 кубических метров снега. Об этом сообщил сайт администрации города.

Снег убрали с улиц Николодворянской, Радищева, Полонского, Дзержинского, улиц и площадей Ленина и Соборной, Первомайского проспекта, а также с каждого района областного центра.

К работам привлекали 67 единиц техники.

В четверг тротуары, остановки общественного транспорта, парки и скверы очистят более двухсот человек, а также четыре трактора, четыре погрузчика и 15 самосвалов.

Опасные участки дороги и тротуары обработают пескосоляной смесью.

Фото сайт администрации Рязани


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