За ночь с рязанских улиц убрали почти 800 кубометров снега

В ночь с 15 на 16 февраля с рязанских улиц убрали 778 кубических метров снега. Об этом сообщил
Снег убрали с улиц Николодворянской, Радищева, Полонского, Дзержинского, улиц и площадей Ленина и Соборной, Первомайского проспекта, а также с каждого района областного центра.
К работам привлекали 67 единиц техники.
В четверг тротуары, остановки общественного транспорта, парки и скверы очистят более двухсот человек, а также четыре трактора, четыре погрузчика и 15 самосвалов.
Опасные участки дороги и тротуары обработают пескосоляной смесью.
Фото сайт администрации Рязани