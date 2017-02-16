В Югре женщина подожгла бывшую сожительницу мужа. Инцидент произошел в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа, передает «
Утром 1 января медики сообщили в полицию, что к ним доставили женщину с серьезными ожогами тела. По словам пострадавшей, травмы она получила в результате конфликта со знакомой.
Как установили полицейские, ссора произошла из-за мужчины. «Молодой человек встречал Новый год с бывшей сожительницей. Утром пропавшего мужа нашла жена. В ходе ссоры с пострадавшей она вылила спиртосодержащий напиток на соперницу и подожгла одежду», — рассказали в местном УМВД.
Ожог составил около 10 процентов от площади всего тела, что считается вредом здоровью средней тяжести.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Ей назначили подписку о невыезде.