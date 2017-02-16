В США в аэропорту самолет столкнулся с оленем. Инцидент произошел в штате Северная Каролина, передает «
Самолет Bombardier CRJ700 врезался в оленя при взлете. После столкновения администрация аэропорта закрыла одну взлетно-посадочную полосу.
На борту находилось 44 человека. Самолет направлялся в город Галфпорт, штат Миссисипи. После инцидента воздушное судно вернулось в аэропорт вылета, людей эвакуировали. Работники аэропорта обработали взлетно-посадочную полосу от топлива, которые вытекло в результате столкновения.
О судьбе оленя ничего не сказано.